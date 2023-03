Про це повідомляє allure.

Тепер, через роки після того, як зірка потрясла своїм музичним кліпом Dirrty і знялася топлес для обкладинки свого альбому Stripped, співачка по-іншому зважує те, “чого хоче дівчина, що їй потрібно”.

Наразі Playground пропонує чотири лубриканти на водній основі — Love Sesh, Date Night, Mini Escape і After Hours — усі вони рекламуються як рослинні, веганські та містять інгредієнти, зокрема гіалуронову кислоту, екстракт бамбука і вітамін Е.

Слоган бренду: “Up for fun, down for something” (Вгору для задоволення, вниз для чогось), може пояснити рішення залучити всесвітньо відому керівницю на початку наступного етапу розвитку. Це мудрий крок для всіх учасників: ринок сексуального здоров’я швидко зростає — і його кульмінації не видно.

Крім пропозицій бренду, включно з її “улюбленою” формулою Date Night, Агілера зазначила, що їй також подобається “допомагати іншим жінкам, які вважають цю тему страшною і не такою вже безпечною, відчути себе сильнішими”.

Сексуальність — це весело! Досліджуючи себе, ми маємо відчувати себе сильнішими та безпечними. Кожна жінка різна. Кожен може тяжіти до продукту з різних причин. Деякі жінки мають проблеми з досягненням оргазму. Я маю на увазі, що це дуже поширена річ для жінок, яку відчувають і роблять, і чим більше ви можете досліджувати почуття безпеки зі своїм тілом і знання того, що вам подобається, ви зможете краще поділитися цим із партнером”, – наголосила співачка.

Вперше представлена команді Playground її нареченим Метью Ратлером, Агілера тепер працює разом зі своїми колегами-співзасновниками Кетрін Магі та Сенді Вукович.