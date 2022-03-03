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Едем Теміров – кримський татарин, який після окупації півострова росіянами переїхав до Києва. За словами самого лікаря, у 2014 році його сім’я не мала достатньо коштів, щоб виїхати з окупованого Криму. Тому він вступив в один із кримських медичних університетів, а потім перевівся на навчання у столицю України.

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця за напрямом онкологія Едем Теміров закінчив із червоним дипломом. За словами молодого лікаря, він також займався науковою працею та вивчив дві іноземні мови – англійську та німецьку.

У 2021 році розпочав інтернатуру. Перші 6 місяців інтернатури були у відділенні онкохірургії, а на початку лютого цього року перейшов у відділення дитячої онкології, де продовжує свою роботу і після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Відповідаючи на запитання, чим планує займатись далі, Едем Теміров зазначив, що залишиться працювати у Києві до завершення війни.

“Буду до кінця війни, скільки потрібно. Зараз ми лікуємо дітей. Зараз прийшла моя колега-лікар і стало трохи легше, тому що в перші чотири дні я був один, проводив евакуацію дітей”, – розповів лікар.

Едем Теміров зазначив, що лікування маленьких пацієнтів триває: дітям проводять хімієтерапії та готують виписки для того, щоб вивезти їх за кордон і там продовжити лікування. Лікар зауважив, що в умовах війни проводити планові операції чи довгі курси хімієтерапії досить важко.

Проте за кордоном дітей готові приймати у лікарнях. Спочатку дітей везуть на захід України, а потім – до Польщі, Австрії, Франції, Німеччини та інших країн.