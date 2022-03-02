Про це розповів у Facebook асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця Ілля Бурлаченко, який повернувся з Неаполя до Києва, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
З 23 лютого у відділенні дитячої онкології цілодобово працює також його друг, кримський татарин Едем Теміров.
“Я щиро захоплююся колегами. Усі в Києві, всі працюють. У нас не один фронт, на жаль. Люди хворіти не перестали. Друзі нон-стоп у відділеннях, надають допомогу. Маленьких зайчиків, які борються з раком, капають хімією між повітряними тривогами, а під час них – спускають у сховище”, – пише Бурлаченко у своєму дописі.
Онкохворі діти ховаються у підвалах: як рятують життя під час російського вторгнення в Україну // 3 фото
Він наголосив, що Едем – кримський татарин та українець “до мозку кісток”. Він також додав, що той знає німецьку і англійську досконало.
“Я думаю, в Європі він міг знайти роботу. Але він тут і робить те, що має. Російська мерзота має відповісти за все”, – резюмував Бурлаченко.
- Раніше #Букви розповіли історію українського лікаря, що повернувся з Італії в Україну рятувати українців. Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця Ілля Бурлаченко повернувся з Неаполя до Києва, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Тим часом світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю зі спільнотою російських онкологів та конгресів Росії. У такий спосіб вони висловили солідарність із Україною на тлі агресії РФ.
- Нагадаємо, що Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав російських лікарів та медичних науковців розповісти правду своїм пацієнтам. Він звернувся до медпрацівників, аби ті не ігнорували дії Кремля, котрі призводять до гуманітарної катастрофи.