На тлі російсько-української війни існує не лише військовий фронт, але й медичний. Дорослі та діти продовжують хворіти, а лікарі - рятують їхнє життя.

Про це розповів у Facebook асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця Ілля Бурлаченко, який повернувся з Неаполя до Києва, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 23 лютого у відділенні дитячої онкології цілодобово працює також його друг, кримський татарин Едем Теміров.

“Я щиро захоплююся колегами. Усі в Києві, всі працюють. У нас не один фронт, на жаль. Люди хворіти не перестали. Друзі нон-стоп у відділеннях, надають допомогу. Маленьких зайчиків, які борються з раком, капають хімією між повітряними тривогами, а під час них – спускають у сховище”, – пише Бурлаченко у своєму дописі.





Онкохворі діти ховаються у підвалах: як рятують життя під час російського вторгнення в Україну // 3 фото

Він наголосив, що Едем – кримський татарин та українець “до мозку кісток”. Він також додав, що той знає німецьку і англійську досконало.