Криптовалютна біржа FTX опинилася на межі краху після того, як інша криптобіржа Binance відмовилась від фінансової підтримки FTX. Виконавчий директор компанії Сем Бенкман-Фрід заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати свою біржу.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Як розвивалась компанія FTX з моменту її заснування у 2019 році:

2019:

Травень: Колишній трейдер з Волл-стріт Сем Бенкман-Фрід і колишній співробітник Google Гарі Вонг заснували FTX, власника та оператора криптовалютної біржі FTX.COM.

2020:

Серпень : FTX придбала мобільний додаток для відстеження портфоліо Blockfolio за 150 мільйонів доларів США.

2021:

Липень: Раунд фінансування на 900 мільйонів доларів США оцінив FTX у 18 мільярдів доларів.

Вересень: FTX підписала спонсорську угоду з командою Формули-1 Mercedes.

Жовтень: FTX залучила капітал на суму 25 мільярдів доларів США від інвесторів, зокрема сінгапурських Temasek і Tiger Global.

2022:

27 січня: підрозділ FTX у США заявив, що його оцінюють у 8 мільярдів доларів після залучення 400 мільйонів доларів у першому раунді фінансування від інвесторів, зокрема SoftBank (9984.T) і Temasek.

31 січня: FTX залучила 400 мільйонів доларів США від інвесторів, зокрема SoftBank (9984.T), з оцінкою у 32 мільярди доларів.

4 червня: FTX підписала спонсорську угоду на суму 135 мільйонів доларів США щодо прав на назву домашнього корту “Маямі Хіт”.

1 липня: FTX підписала угоду з опціоном на купівлю криптокредитора BlockFi за суму до 240 мільйонів доларів.

22 липня: FTX запропонувала часткову допомогу збанкрутілому криптокредитору Voyager Digital. “Voyager ” назвав це “низькою ставкою”.

29 липня: FTX повідомила, що отримала повне схвалення на роботу своєї біржі та клірингової палати в Дубаї.

19 серпня: Банківський регулятор США наказав криптобіржі FTX припинити “неправдиві та оманливі” заяви про те, чи кошти компанії застраховані урядом.

9 вересня: Фонд венчурного капіталу FTX заявив, що придбає 30% акцій SkyBridge Capital.

2 листопада: Крипто-новинний вебсайт CoinDesk повідомив про витік балансу, який показав, що Alameda Research, криптотрейдерська фірма Bankman-Fried, сильно залежала від рідного токена FTX, FTT.

6 листопада: Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що його фірма ліквідує свої холдинги FTT через невизначені “останні викриття”.

7 листопада: Бенкман-Фрід сказав: “FTX у порядку. Активи в порядку”.

8 листопада: FTT обвалився на 72%, оскільки клієнти заполонили біржу запитами на виведення коштів.

9 листопада: Binance вирішила не укладати необов’язкову угоду про допомогу FTX.