Про це йдеться у матеріалі Reuters.
Як розвивалась компанія FTX з моменту її заснування у 2019 році:
2019:
Травень: Колишній трейдер з Волл-стріт Сем Бенкман-Фрід і колишній співробітник Google Гарі Вонг заснували FTX, власника та оператора криптовалютної біржі FTX.COM.
2020:
Серпень : FTX придбала мобільний додаток для відстеження портфоліо Blockfolio за 150 мільйонів доларів США.
2021:
Липень: Раунд фінансування на 900 мільйонів доларів США оцінив FTX у 18 мільярдів доларів.
Вересень: FTX підписала спонсорську угоду з командою Формули-1 Mercedes.
Жовтень: FTX залучила капітал на суму 25 мільярдів доларів США від інвесторів, зокрема сінгапурських Temasek і Tiger Global.
2022:
27 січня: підрозділ FTX у США заявив, що його оцінюють у 8 мільярдів доларів після залучення 400 мільйонів доларів у першому раунді фінансування від інвесторів, зокрема SoftBank (9984.T) і Temasek.
31 січня: FTX залучила 400 мільйонів доларів США від інвесторів, зокрема SoftBank (9984.T), з оцінкою у 32 мільярди доларів.
4 червня: FTX підписала спонсорську угоду на суму 135 мільйонів доларів США щодо прав на назву домашнього корту “Маямі Хіт”.
1 липня: FTX підписала угоду з опціоном на купівлю криптокредитора BlockFi за суму до 240 мільйонів доларів.
22 липня: FTX запропонувала часткову допомогу збанкрутілому криптокредитору Voyager Digital. “Voyager ” назвав це “низькою ставкою”.
29 липня: FTX повідомила, що отримала повне схвалення на роботу своєї біржі та клірингової палати в Дубаї.
19 серпня: Банківський регулятор США наказав криптобіржі FTX припинити “неправдиві та оманливі” заяви про те, чи кошти компанії застраховані урядом.
9 вересня: Фонд венчурного капіталу FTX заявив, що придбає 30% акцій SkyBridge Capital.
2 листопада: Крипто-новинний вебсайт CoinDesk повідомив про витік балансу, який показав, що Alameda Research, криптотрейдерська фірма Bankman-Fried, сильно залежала від рідного токена FTX, FTT.
6 листопада: Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що його фірма ліквідує свої холдинги FTT через невизначені “останні викриття”.
7 листопада: Бенкман-Фрід сказав: “FTX у порядку. Активи в порядку”.
8 листопада: FTT обвалився на 72%, оскільки клієнти заполонили біржу запитами на виведення коштів.
9 листопада: Binance вирішила не укладати необов’язкову угоду про допомогу FTX.
- Криптобіржа Binance відмовилась від угоди з цифровою компанією FTX. Тепер FTX опинилась перед невизначеним майбутнім, адже зіштовхується з багатомільярдним дефіцитом.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив співробітникам, що вивчає всі варіанти для своєї фірми після того, як угода із криптовалютною біржею Binance зірвалася в середу після комплексної перевірки запропонованої фінансової допомоги.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід – криптопідприємець, відомий тим, що надає фінансову допомогу компаніям у цій галузі, які переживають труднощі – тепер сам потребує допомоги.