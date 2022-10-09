Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins надіслала користувачам з РФ сповіщення про припинення обслуговування. Свої кошти росіянам пропонують вивести однією транзакцією, після чого доступ до гаманців закриють.

Про це повідомляє DeCenter.

Біржа пояснила рішення загальноєвропейськими санкціями, в межах яких вводиться повна заборона обслуговування криптовалютних операцій громадян і резидентів РФ на території Євросоюзу. Водночас виняток становлять лише особи з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії або резиденти з дозволом.

Росіянам дозволять вивести кошти однією транзакцією, після цього доступ до гаманців закриють.

Так, введення восьмого пакета санкцій ЄС спричинив рішення щодо блокування гаманців громадянам РФ. Нові санкції передбачають посилення обмежень на використання цифрових активів росіянам.

Довідка. LocalBitcoins – платформа для однорангового обміну Bitcoin, що базується в Гельсінкі, Фінляндія. Його сервіс полегшує позабіржову торгівлю місцевою валютою за біткоїни. Користувачі розміщують на веб-сайті оголошення, де вказують курси валют і способи оплати покупки або продажу Bitcoin.