Про це повідомляє DeCenter.
Біржа пояснила рішення загальноєвропейськими санкціями, в межах яких вводиться повна заборона обслуговування криптовалютних операцій громадян і резидентів РФ на території Євросоюзу. Водночас виняток становлять лише особи з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії або резиденти з дозволом.
Росіянам дозволять вивести кошти однією транзакцією, після цього доступ до гаманців закриють.
Так, введення восьмого пакета санкцій ЄС спричинив рішення щодо блокування гаманців громадянам РФ. Нові санкції передбачають посилення обмежень на використання цифрових активів росіянам.
Довідка. LocalBitcoins – платформа для однорангового обміну Bitcoin, що базується в Гельсінкі, Фінляндія. Його сервіс полегшує позабіржову торгівлю місцевою валютою за біткоїни. Користувачі розміщують на веб-сайті оголошення, де вказують курси валют і способи оплати покупки або продажу Bitcoin.
- 5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти РФ.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийнятий восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ – це черговий крок покарання агресора, який завдасть відчутного удару по його економіці.
- Президент України Володимир Зеленський привітав нові санкції Європейського Союзу проти РФ, проте наголосив, що вкрай важливо позбавити РФ будь-якого прибутку від продажу нафти й газ. Таку ж думку висловив лідер фракції “ЄС” Петро Порошенко, закликаючи до повного ембарго на російський експорт. У цьому питанні солідарний й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.