Про це він повідомив у Telegram.
Прем’єр виокремив лише частину обмежень з пакета санкцій:
- Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти.
- Заборона на імпорт з РФ напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінного каміння, кольорових та дорогоцінних металів та деяких інших товарів.
Очікуваний ефект від цих заборон, зазначив Шмигаль, для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро.
Він також наголосив, що у новому пакеті європейських санкцій розширили заборони з використання криптовалют, що допомагало РФ обходити обмеження раніше.
Український прем’єр подякував за важливий крок солідарності з боку ЄС, водночас наголосивши, що санкційний тиск на агресора має продовжитися.
На його переконання, потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян.
“Чим швидше ЄС та країни G7 накладуть такі заборони та санкції проти росії, тим швидше вдасться завершити цю війну”, – резюмував Шмигаль.
- 5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти РФ.
- 28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії. У ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначили, що нові заборони торкнуться російської сталі, ІТ-індустрії та предметів повсякденного побуту. Водночас ЄС вирішив не забороняти російські алмази.
- Новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, націлений на понад 1300 осіб та організацій, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
- Сполучені Штати Америки й надалі будуть запроваджувати економічні санкції проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну та проведення псевдореферендумів.
- Україна звинуватила РФ у спробі просунути Білорусь на керівну посаду в міжнародному органі сертифікації алмазів за процесом Кімберлі, аби Росія змогла фінансувати повномасштабну агресію завдяки дорогоцінному камінню.