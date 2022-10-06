Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийнятий восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ – це черговий крок покарання агресора, який завдасть відчутного удару по його економіці.

Про це він повідомив у Telegram.

Прем’єр виокремив лише частину обмежень з пакета санкцій:

Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти.

Заборона на імпорт з РФ напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінного каміння, кольорових та дорогоцінних металів та деяких інших товарів.

Очікуваний ефект від цих заборон, зазначив Шмигаль, для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро.

Він також наголосив, що у новому пакеті європейських санкцій розширили заборони з використання криптовалют, що допомагало РФ обходити обмеження раніше.

Український прем’єр подякував за важливий крок солідарності з боку ЄС, водночас наголосивши, що санкційний тиск на агресора має продовжитися.

На його переконання, потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян.