Президент України Володимир Зеленський привітав нові санкції Європейського Союзу проти РФ, проте наголосив, що вкрай важливо позбавити РФ будь-якого прибутку від продажу нафти й газ. Таку ж думку висловив лідер фракції "ЄС" Петро Порошенко, закликаючи до повного ембарго на російський експорт. У цьому питанні солідарний й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти РФ.

Нові обмеження мають створити правову основу для встановлення лімітів цін на нафту й заборонить громадянам ЄС входити до керівних органів російських державних підприємств. Також це відповідь на подальшу ескалацію агресії Кремля проти України. Нові торговельні обмеження, які мають охопити подальші заборони на імпорт російської продукції, позбавлять РФ 7 млрд євро доходу. Крім того, розширено перелік товарів, експорт яких заборонено — електронні компоненти та хімікати, які використовуються у військовій та авіаційній промисловості.

Своєю чергою, Володимир Зеленський зауважив, що новий пакет передбачає зокрема обмеження морського транспортування російської нафти та створює інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста, що є добре. Проте, наголосив він, це тільки початок.

“Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу”, – пояснив він у відеозверненні.

Водночас глава української держави подякував всім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату, хто просуває необхідні політичні рішення і створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам.

Петро Порошенко також закликав ЄС запровадити повне ембарго на російський експорт.

“Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу – це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги”, – зауважив Порошенко.

На його переконання, необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго РФ, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Політик ще раз наголосив, що потрібні “депутінізація РФ та глобальна антипутінська коаліція”.

Денис Шмигаль подякував за важливий крок солідарності з боку ЄС, водночас наголосивши, що санкційний тиск на агресора має продовжитися.

На його переконання, потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян.