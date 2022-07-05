Про це міністр закордонних справ України Кулеба написав у Twitter.
Росія продовжує блокаду українських портів, не даючи експортувати українське зерно. Тим часом з тимчасово окупованих територій росіяни вивозять зерно та метал для перепродажу в треті країни.
Очільник міністерства закордонних справ вважає, що зупинити путінську воєнну машину допоможе обмеження доступу Росії до морів. Таким чином Росія зараз тисне на Україну та саме морем вивозить з тимчасово окупованих територій награбоване.
“Експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажте путінську воєнну машину. Адже те, що Росія насправді сьогодні експортує світові — це смерть, криза та брехня”, – написав глава МЗС України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти “альтернативні шляхи” для транспортування постачання зерна з України.
- Уряд Сполученого Королівства надасть Україні до 10 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія виділить кошти для ремонту української залізниці, аби полегшити вивезення зерна.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.