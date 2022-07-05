Про це міністр закордонних справ України Кулеба написав у Twitter.

Росія продовжує блокаду українських портів, не даючи експортувати українське зерно. Тим часом з тимчасово окупованих територій росіяни вивозять зерно та метал для перепродажу в треті країни.

Очільник міністерства закордонних справ вважає, що зупинити путінську воєнну машину допоможе обмеження доступу Росії до морів. Таким чином Росія зараз тисне на Україну та саме морем вивозить з тимчасово окупованих територій награбоване.

“Експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажте путінську воєнну машину. Адже те, що Росія насправді сьогодні експортує світові — це смерть, криза та брехня”, – написав глава МЗС України.