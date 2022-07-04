Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Виступаючи в парламенті після зустрічі з іншими лідерами G7 минулого тижня, Джонсон запропонував використовувати залізничні лінії або річку Дунай, якщо неможливо покластися на Босфорську протоку в Туреччині.
“Ми розглядаємо всі можливі варіанти, зокрема й залізницю, — щоб спробувати доставити зерно в менших кількостях”, – зазначив Джонсон.
Україна звинувачує РФ в блокуванні її портів і спробі “вкрасти” українське зерно. Організація Об’єднаних Націй заявила, що блокада РФ українських портів вже підвищила світові ціни на продовольство та загрожує спричинити катастрофічний дефіцит продовольства в деяких частинах світу.
Українські посадовці звернулися до Туреччини з проханням затримати судно під прапором РФ, яке перевозило зерно з України. Прем’єр-міністр наголосив, що ця країна є абсолютно незамінною для розв’язання цього питання, і робить усе можливе. Він подякував президенту Ердогану за зусилля, які він докладає.
Він також додав, що Велика Британія пропонує засоби розмінування та страховий захист.
Джонсон зауважив, що є альтернативні рішення, які не передбачають присутності військових кораблів Великої Британії чи інших військових кораблів у Чорному морі, та пояснив, що все частіше доведеться шукати альтернативні способи транспортування цього зерна з України, якщо не вдається використовувати морський шлях.
“Хоча вони можуть включати більш жорсткий підхід, ми також розглядаємо можливість використання річок, зокрема Дунаю”, — пояснив Борис Джонсон.
- Нагадаємо, уряд Сполученого Королівства надасть Україні до 10 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія виділить кошти для ремонту української залізниці, аби полегшити вивезення зерна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ не має права вимагати від можливості перевіряти кожне українське судно, що виходить з портів України.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Зокрема Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.
- Раніше повідомлялось, що російське судно із вкраденим в Україні зерном відмовилися прийняти в Єгипті.