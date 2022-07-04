4 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти "альтернативні шляхи" для транспортування постачання зерна з України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Виступаючи в парламенті після зустрічі з іншими лідерами G7 минулого тижня, Джонсон запропонував використовувати залізничні лінії або річку Дунай, якщо неможливо покластися на Босфорську протоку в Туреччині.

“Ми розглядаємо всі можливі варіанти, зокрема й залізницю, — щоб спробувати доставити зерно в менших кількостях”, – зазначив Джонсон.

Україна звинувачує РФ в блокуванні її портів і спробі “вкрасти” українське зерно. Організація Об’єднаних Націй заявила, що блокада РФ українських портів вже підвищила світові ціни на продовольство та загрожує спричинити катастрофічний дефіцит продовольства в деяких частинах світу.

Українські посадовці звернулися до Туреччини з проханням затримати судно під прапором РФ, яке перевозило зерно з України. Прем’єр-міністр наголосив, що ця країна є абсолютно незамінною для розв’язання цього питання, і робить усе можливе. Він подякував президенту Ердогану за зусилля, які він докладає.

Він також додав, що Велика Британія пропонує засоби розмінування та страховий захист.

Джонсон зауважив, що є альтернативні рішення, які не передбачають присутності військових кораблів Великої Британії чи інших військових кораблів у Чорному морі, та пояснив, що все частіше доведеться шукати альтернативні способи транспортування цього зерна з України, якщо не вдається використовувати морський шлях.