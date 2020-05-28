Громадська організація "Альянс.Глобал" звернулася до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової і президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити недавнє повідомлення дитячого омбудсмена Миколи Кулеби на "ознаки дискримінації і підбурювання до ненависті за ознакою сексуальної орієнтації".

Про це йдеться в зверненні “Альянс.Глобал”.

Як повідомлялося раніше, на початку травня клініка репродуктивної медицини BioTex опублікувала відеоролик, призначений для сурогатних батьків. У ньому поінформували про те, майже півсотні немовлят, народжених сурогатними матерями з України для іноземних громадян, які не можуть залишити країну разом з батьками через карантин.

Після публікації відео в Мережі розгорівся скандал, на тлі якого Микола Кулеба виступив за заборону сурогатного материнства в Україні.

У своєму пості Кулеба назвав сурогатне материнство “рабством” і зазначив, що “подружжя”, яким віддають дітей, можуть виявитися “гомосексуальними парами або насильниками”.

“Альянс.Глобал” вважає, що це висловлювання омбудсмена є гомофобним, а “з контексту публікації слід заперечення паном Кулебою права гомосексуальних людей на батьківство”.

“Державний службовець, який є представником захисту прав людини, не має ні юридичного, ні морального права принижувати людську гідність і розпалювати нетерпимість в українському суспільстві. Ми нагадуємо, що сексуальна орієнтація не відноситься до числа легітимних обмежень у праві на батьківство та усиновлення”, – відзначається в зверненні.

Громадська організація закликала парламентського уповноваженого з прав людини та президента не тільки дати оцінку висловлюванням Миколи Кулеби, але і “вжити відповідних заходів і оприлюднити публічно свою позицію щодо інциденту”.