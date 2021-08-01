Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

У суботу, 31 липня, Bitcoin торгувався на рівні до 42 606 доларів. Це найбільша ціна з 18 травня.

За прогнозами фахівців, криптовалюта може подорожчати до 50 тисяч.

“Не дивно, що Bitcoin розширить торговельний діапазон від 30 тисяч до 42 тисяч доларів і спробує досягти 45 000 доларів. Однак для того, щоб перевищити 50 тисяч доларів, Bitcoin будуть потрібні певні зусилля. Тільки остаточний прорив вище 50 тисяч доларів залучить нові потоки”, — прогнозував Панкадж Баланіт, генеральний директор біржі Delta Exchange.

Однак деякі висловлюють застереження щодо цього стрибка.

“Роздрібний інтерес високий, водночас інституційний інтерес дещо відстає, необхідні нові схвалення”, — зауважив Едвард Моя, старший аналітик ринку Північної Америки в Oanda Corp.

Зауважимо, валюта Bitcoin почала цей тиждень зі зростання на тлі новини про те, що Amazon до кінця року почне приймати платежі в цій криптовалюта. Компанія спростувала цю інформацію, але Bitcoin і надалі дорожчав.

В червні Ілон Маск опублікував мем про розставання, підписавши “біткоїни” і додавши розбите серце. Після цього ціна криптовалюта впала на $3 тис. до $36,5 тис.

Варто зазначити, що твіти і заяви Ілона Маска нерідко суттєво впливали на котирування Bitcoin. Наприклад, у січні цього року він спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.

В травні курс Bitcoin впав після заяви Маска, що Tesla не продаватиму автомобілі за цю криптовалюту через побоювання з приводу зміни клімату. Того місяця ціни на цю криптовалюту впали приблизно на 36%, що було найгіршим щомісячним показником з вересня 2011 року.