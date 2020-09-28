Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 вересня на рівні понад 28,30 гривень за долар. Цей показних є найвищим від кінця 2018 року.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, офіційний курс на вівторок, 29 вересня, встановлений на рівні 28,3062 гривень за долар. Це майже на 4 копійки вище, ніж на 28 вересня.

Востаннє курс наближався до цієї позначки (28,2701 гривень за долар) в січні 2019 року.

Вищим (28,3909 гривень за долар) показник востаннє був в грудні 2018 року.