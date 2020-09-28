Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Так, офіційний курс на вівторок, 29 вересня, встановлений на рівні 28,3062 гривень за долар. Це майже на 4 копійки вище, ніж на 28 вересня.
Востаннє курс наближався до цієї позначки (28,2701 гривень за долар) в січні 2019 року.
Вищим (28,3909 гривень за долар) показник востаннє був в грудні 2018 року.
- Раніше повідомлялося, що за індексом Біг-Маку Українська гривня недооцінена щодо долара на 61,9%. Курс гривні має становити близько 10,33 гривень за долар.
- Кабінет Міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2021 рік курс долара на рівні 29 гривень.