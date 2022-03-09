Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.
В нас є кому воювати. Є чим воювати. Ми на своїй землі, ми свого не віддамо. Перемога буде за нами”, – наголосив представник ЗСУ, лейтенант Максим Кодан.
За словами гендиректора заводу Костянтина Картошкіна кулемети майже повністю виготовлені на “Кузні на Рибальському”, все, крім стволів. Все інше виготовлене на цьому підприємстві.
На сьогодні завод “Кузня на Рибальському” виготовив велику кількість кулеметів ПКМ. Це базовий кулемет для Збройних Сил України”, – сказав п’ятий Президент України Петро Порошенко.
Він пояснив, що кулемет по штатному розпису має бути на відділення, три – на взвод, дев’ять – на роту. Відповідно 27 – на батальйон і близько 70-80 – на бригаду.
Ця зброя буде не лише для оборони Києва. Вона буде використана на частини Збройних Сил, тероборону, якщо буде прийняте рішення Командувачем Сухопутних Сил, для Чернігова, Харкова, Запоріжжя, і для оборони Миколаєва.
Порошенко подякував колективу заводу за те, що часи війни вони вивели людей і роблять усе, щоб була проведена доукомплектація для підвищення бойових спроможностей Збройних Сил України.
Ми підтримуємо Збройні Сили України. Ми є частиною Збройних Сил України. Бо сьогодні кожен українець – це солдат, воїн, який має спільно пліч-о-пліч боронити рідну землю. Незалежно від того – чи ти на заводі, чи в теробороні, незалежно від того чи ти є в складі Збройних Сил”, – наголосив Петро Порошенко.
- Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян не публікувати інформацію з неофіційних джерел щодо постачання зброї нашій державі.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко закликав країни Заходу надати Україні більше зброї: літаки, “Джевеліни” та “Байрактари”.
- Також міністр оборони Данії Мортен Бедсков заявив, що Данія допомагає Україні з військовим озброєнням. За його словами, до України уже відправлено близько 2700 протитанкових ракет, і Данія готова допомагати й надалі.
- Генштаб ЗСУ опублікував перелік держав та заяв їхніх лідерів, які підтримали Україну наданням зброї в ході російсько-української війни.