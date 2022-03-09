Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

В нас є кому воювати. Є чим воювати. Ми на своїй землі, ми свого не віддамо. Перемога буде за нами”, – наголосив представник ЗСУ, лейтенант Максим Кодан.

За словами гендиректора заводу Костянтина Картошкіна кулемети майже повністю виготовлені на “Кузні на Рибальському”, все, крім стволів. Все інше виготовлене на цьому підприємстві.

На сьогодні завод “Кузня на Рибальському” виготовив велику кількість кулеметів ПКМ. Це базовий кулемет для Збройних Сил України”, – сказав п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Він пояснив, що кулемет по штатному розпису має бути на відділення, три – на взвод, дев’ять – на роту. Відповідно 27 – на батальйон і близько 70-80 – на бригаду.