Після візиту в Україну голова Комітету у закордонних справах Парламенту Естонії Марко Міхельсон, переконаний, що Київ має більше грошей вкладати в оборону держави, а не в будівництво доріг.

Про це Міхельсон повідомив в Twitter.

На його думку, Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Також він додав, що демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії.

За словами Міхельсона, українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі та готове вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.

Зокрема він наголосив, що настрій у Києві далекий від паніки. Як зазначає Марко, Україна знає, що означає справжня небезпека, а також написав, що українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств.

Президент Зеленський повинен продемонструвати справжнє лідерство та побудувати сильну національну єдність навколо політики безпеки та оборони в той час, коли це так необхідно. Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги, якщо ви розумієте, що я маю на увазі”, – зауважив Марко.

5. President @ZelenskyyUa must show real leadership and build strong national unity around the security and defence policy at the time it is so badly needed. Kyiv must invest today more into defence than to roads if you know what I mean. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) January 29, 2022

Міхельсон також додав, що переговори в Норманді не призведуть до довгострокового рішення.

Путінська Росія ніколи не визнає суверенітет демократичної України. Поступка на вимоги Росії щодо Мінського процесу може стати самогубством для будь-якого демократичного лідера України”, – наголосив Міхельсон.

Він заявив, що понад 70% українців підтримують членство своєї країни в ЄС і понад 60% підтримують членство в НАТО.