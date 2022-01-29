Про це Міхельсон повідомив в Twitter.

На його думку, Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Також він додав, що демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії.

За словами Міхельсона, українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі та готове вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.

Зокрема він наголосив, що настрій у Києві далекий від паніки. Як зазначає Марко, Україна знає, що означає справжня небезпека, а також написав, що українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств.

Президент Зеленський повинен продемонструвати справжнє лідерство та побудувати сильну національну єдність навколо політики безпеки та оборони в той час, коли це так необхідно. Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги, якщо ви розумієте, що я маю на увазі”, – зауважив Марко.

Міхельсон також додав, що переговори в Норманді не призведуть до довгострокового рішення.

Путінська Росія ніколи не визнає суверенітет демократичної України. Поступка на вимоги Росії щодо Мінського процесу може стати самогубством для будь-якого демократичного лідера України”, – наголосив Міхельсон.

Він заявив, що понад 70% українців підтримують членство своєї країни в ЄС і понад 60% підтримують членство в НАТО.

Захід має визнати, що стабільності та миру в Європі не буде без вільної та демократичної України. Головна проблема – не розширення НАТО, а розширення тоталітарної Росії”, – зазначає політик.