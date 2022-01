Про це Міхельсон повідомив в Twitter.

На його думку, Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Також він додав, що демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії.

За словами Міхельсона, українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі та готове вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.

Зокрема він наголосив, що настрій у Києві далекий від паніки. Як зазначає Марко, Україна знає, що означає справжня небезпека, а також написав, що українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств.

5. President @ZelenskyyUa must show real leadership and build strong national unity around the security and defence policy at the time it is so badly needed. Kyiv must invest today more into defence than to roads if you know what I mean.

