Заяви президента Зеленського про те, що Байден та західні ЗМІ сіють паніку та перебільшують вторгнення Росії, спричиняють у США питання – для чого тоді збільшувати постачання зброї та фінансову допомогу України.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Як пише видання, ще у листопаді Зеленський говорив про загрозу того, що завтра буде війна і заявляв про готовність до ескалації.Але останнім часом він закликає заспокоїтись і заявляє, що ситуація не більш напружена, ніж рік тому. За словами Зеленського ЗМІ нібито нагнітають паніку і створюють враження, що “вулицями їздять танки”.

“Я президент України, я тут перебуваю, і я думаю, що тут краще знаю деталі, ніж будь-який президент”, — сказав він.

Зміна риторики Зеленського частково зумовлена ​​зростанням гніву на адміністрацію Байдена. Українські посадовці стверджують, що дозвіл США покинути дипломатам Україну був передчасним і невиправданим. Такі повідомлення лякають українців, а також негативно впливають на фінансові ринки та економіку країни.

Як повідомляють джерела видання, Зеленський побоюється, що США навмисне перебільшують загрозу вторгнення Росії, щоб у них був політичний простір для укладання угоди з Кремлем, зокрема й стосовно надання Москві контролю над окупованими територіями на сході України. Адміністрація Байдена вже давно заперечує чутки про подібні наміри.

Але найбільше український президент нарікає на те, що, здається, втратилося під час перекладу, зазначає видання.

За словами кількох осіб з Вашингтона та Києва, обізнаних стосовно останньої телефонної розмови між президентами Сполучених Штатів та України, Байден нібито сказав, що Росія “може напасти” в будь-який момент, посилаючись на розміщення 120 тисяч російських військових поблизу українського кордону.Це узгоджується також із заявою прессекретарки Білого дому Джен Псакі цього тижня про те, що вторгнення “лишається неминучим (англ. imminent)”

Як зауважує Politico, немає прямого перекладу українською англійського слова imminent. Найближчим українським відповідником є слово “неминучий”. Таким чином, коли Байден міг справді мати на увазі “ймовірно невдовзі”, Зеленський зрозумів це, що американські чиновники кажуть : “Буде вторгнення незалежно від того, що ми робимо”.

Тому, пише видання, для Зеленського важливо висловлювати впевненість у тому, що Україна, США та Європа можуть стримати Путіна від подальшого вторгнення.

“Витівки колишнього коміка почали діяти на нерви адміністрації Байдена”, — йдеться у статті.

“Згідно з трьома джерелами в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, з якими я спілкувалася протягом останніх кількох місяців, український президент по черзі то дратує, то обурює, то виглядає відверто контрпродуктивним”, — розповіла виданню кореспондентка PuckNews Джулія Йоффе.

Дії Зеленського також викликають питання: чому США посилають зброю та готівку в Україну, якщо Київ не надто стурбований масовим вторгненням, зазначає видання.

Ведучий NBC Чак Тодд нещодавно запитав у державного секретаря США Ентоні Блінкена: “Чому виглядає так, що Америка більше стурбована безпекою Європи, ніж Європа?”