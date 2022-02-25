Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
Очільник МЗС зазначив, що по Києву здійснені жахливі ракетні удари. Окупаційні війська обстріляли столицю 25 лютого о 4:20 ранку.
Кулеба наголосив, що востаннє столиця України переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина.
Але України переможе і це зло – переконаний міністр. Однак, він звернувся з проханням до світової спільноти.
“Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Обірвіть всі зв’язки. Виженіть Росію звідусюди”, – попросив міністр.
- Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.
- Нагадаємо, У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.