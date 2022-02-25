Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Очільник МЗС зазначив, що по Києву здійснені жахливі ракетні удари. Окупаційні війська обстріляли столицю 25 лютого о 4:20 ранку.

Кулеба наголосив, що востаннє столиця України переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина.

Але України переможе і це зло – переконаний міністр. Однак, він звернувся з проханням до світової спільноти.

“Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Обірвіть всі зв’язки. Виженіть Росію звідусюди”, – попросив міністр.