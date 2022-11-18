Київ повертається до планових відключень електроенергії за графіком

У Києві повертаються до відключень електроенергії згідно зі стабілізаційними графіками, однак можливі екстрені відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

“За дозволом НЕК “Укренерго”, повертаємось до відключень згідно зі стабілізаційними графіками. Однак пошкодження енергетичної інфраструктури дуже значні. Тому можливі екстрені відключення поза графікам. Слідкуйте за оновленнями на сторінці”, – зазначили у компанії.

А також закликали киян підтримати енергетиків та енергосистему й не полишати звички споживати електроенергію помірно.

Своєю чергою в “Укренерго” повідомили, що сьогодні в Україні застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Водночас в “Укренерго” попередили, що є ймовірність додаткового застосування аварійних відімкнень.

За інформацією компанії, сьогодні в українських регіонах діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання. Водночас в “Укренерго” не відкидають можливість, що доведеться додатково застосовувати аварійні відімкнення для стабілізації енергосистеми.

“Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі”, – мовиться у заяві.

Через це енергетики вимушені вимикати електроенергію, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.