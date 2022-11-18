Сьогодні, 18 листопада, на Прикарпатті вимкнення електроенергії відбуватиметься відповідно до графіка, коли електроенергію вмикають на 2 години, а вимикають на 4.

Про це повідомляє пресслужба “Прикарпаттяобленерго”.

“Графіки вимкнень продовжують діяти цілодобово. Сьогодні, 18 листопада, на Прикарпатті вимкнення відбуватимуться в такому режимі: за одною адресою електроенергія вимикатиметься на 4 години, потім вмикатиметься на 2 години, і так протягом доби до зміни ситуації”, – розповіли в “Прикарпаттяобленерго”.

Раніше в енергокомпанії повідомляли, що через атаки енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань. Тому генерації електроенергії критично недостатньо, щоб забезпечити область світлом, особливо відчутно це буде в години пік, коли традиційно збільшиться споживання. Аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах, НЕК “Укренерго” має збалансувати енергосистему.

Для цього у вечірні години пікового навантаження доведеться вимикати електроенергію без дотримання графіків і періодів вимкнень та на непрогнозований час. У компанії зазначили, що увімкнення відбудеться лише після команди від НЕК “Укренерго” після стабілізації системи.

“Тому тих, у кого не буде світла, просимо про розуміння. У тих, в кого воно буде (споживачі, які приєднані до ліній, від яких також живляться лікарні, водоканали та інша критична інфраструктура), просимо про максимально можливу економію.Тільки такими діями ми підтримаємо українську енергетику. Сьогодні кожен із нас – енергетичний фронт! Тримаймося! Ми інформуватимемо вас про будь-які зміни. Слідкуйте за повідомленнями”, – підсумували в “Прикарпаттяобленерго”.

Зазначимо, що у п’ятницю,18 листопада, в Україні застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Водночас в “Укренерго” попередили, що є ймовірність додаткового застосування аварійних відімкнень.

За інформацією компанії. сьогодні в українських регіонах діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання. Водночас в “Укренерго” не відкидають можливості, що доведеться додатково застосовувати аварійні відімкнення для стабілізації енергосистеми.