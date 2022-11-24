Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора”, – написав Віталій Кличко.
А також додав, що переконаний: Борис Джонсон й надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні.
“Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!”, – зауважив міський голова Києва.
Зазначимо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір просувати “План Маршалла”. Він розглядає можливість створення нової організації, яка буде підтримувати та відбудовувати Україну.
Борис Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері (центральний район Лондона). У ньому він сподівається заснувати фонд, який, за словами його друзів, може зібрати мільйони для відновлення України.
Один з наближених до експрем’єра назвав його “планом Маршалла для України”. Він заявив, що Борис Джонсон має намір залучити багато коштів від приватних донорів. Інше джерело, близьке до Джонсона, підтвердило плани допомоги з “відбудови” України.
“Він працює над великим проєктом, пов’язаним з Україною, який стосуватиметься реконструкції”, — сказало джерело.
Довідково. Почесний громадянин міста Києва — звання, встановлене з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.
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