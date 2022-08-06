За інформацією ЗМІ, після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатись КНР. Однак у Пекіні всі дзвінки ігнорують.

Про це повідомляє американське політичне видання Politico.

Видання, посилаючи на три анонімні джерела, які знайомі з ситуацією, зазначає, що високопоставлені китайські військові не відповіли на численні дзвінки від своїх американських колег цього тижня.

Пентагон намагається зв’язатись з міноборони КНР після того, як Пекін розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню.

Офіційні особи та експерти кажуть, що мовчання Китаю є недалекоглядним і необдуманим кроком, який збільшує ризик ескалації в і без того напруженій ситуації.

Військові лідери США прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть із потенційними супротивниками, такими як Китай, щоб запобігти нещасним випадкам та іншим прорахункам, які можуть перерости у повномасштабний конфлікт.

Однак остання розмова голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі зі своїм китайським колегою, начальником Об’єднаного штабу генералом Лі Цзоченом, відбулася 7 липня.

У пресслужбі Міллі заявили, що під час розмови сторони обговорили необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку, а також про зниження ризику.

Також ще у червні відбулась зустріч очільника Пентагону Ллойда Остіна з з міністром оборони Китаю генералом Вей Фенге.

“Держсекретар неодноразово наголошував на важливості повністю відкритої комунікації з лідерами оборони Китаю, щоб ми могли уникнути будь-яких прорахунків, і це залишається правдою”, — повідомив Politico виконуючий обов’язки прессекретаря Пентагону Тодд Бріссіл в електронному листі.

5 серпня Китай повідомив, що припиняє певні офіційні діалоги між американськими військовими командувачами вищого рівня, зокрема з регіональними командувачами, а також переговори про безпеку на морі. Оголошення не стосується конкретно Остіна та Міллі, і офіційні особи Китаю заявили, що вони все ще відкриті для спілкування з цими американськими посадовцями.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що таке повідомлення з КНР “не повністю позбавляє старших військовослужбовців можливості говорити”, проте збільшує ризик нещасного випадку.

“Ці лінії зв’язку насправді важливі для того, щоб допомогти вам зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. У вас багато військової техніки, яка працює в обмежених районах. Було б добре, особливо зараз, мати ці лінії зв’язку відкритими”, – сказав Кірбі.