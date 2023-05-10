Міністр закордонних справ Цінь Ган прокоментував новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій від Євросоюзу, заявивши, що Китай "суворо й сильно" відреагує на це.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про наслідки можливого запровадження санкцій після переговорів у вівторок, 9 травня, у Берліні з міністеркою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, Цінь запевнив, що Китай “не здійснює поставок жодної зброї в кризові країни або”.

Також міністр попередив, що перешкоджання того, що він вважає “нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями”, може мати “непередбачувані наслідки”.

“Ми категорично не приймаємо можливість введення будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю. Якби вони були запроваджені, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо відстоювати законні інтереси нашої країни, зокрема наших компаній”, – відзначив Ган.

Додамо, 10 травня країни Європейського Союзу проводять першу дискусію щодо нових санкцій через повномасштабну війну РФ проти України. Нові санкції будуть націлені на компанії Китаю та Ірану, а також на зменшення експорту заборонених товарів до РФ з третіх країн.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть зосереджені на боротьбі з обходом торгівельних обмежень Росії, які вже діють, і були розроблені “в дуже тісній координації” з країнами Великої сімки (G7).

Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, розробленою комісією фон дер Ляєн, повідомили, що вона також включає внесення в чорний список “десятків” нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Згідно з джерелами, нові санкції будуть передбачати, що нафтовим танкерам заборонено розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.

Для ухвалення чергового, вже 11 пакету санкцій проти РФ, потрібно, аби його підтримали всі 27 держав-членів Євросоюзу.

Ці санкції можуть стати першими, які будуть націлені на Китай.