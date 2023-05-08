Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.

Про це повідомляє Financial Times.

Сім китайських компаній, звинувачених у продажу обладнання, яке може використовуватися у зброї, включено до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься країнами-членами ЄС цього тижня та з яким ознайомилося видання.

Деякі компанії вже потрапили під санкції США. Крок ЄС, ймовірно, роздратує Пекін, який прагне не дати Брюсселю стати на бік Вашингтона в боротьбі за глобальний вплив.

Досі Брюссель уникав націлювання на Китай, стверджуючи, що наразі немає доказів безпосереднього постачання озброєння Москві.

Список санкцій потребує одностайного схвалення 27 державами-членами.

Дві компанії материкового Китаю зі списку, 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, вже потрапили під санкції США. Ще дві компанії, розташовані в Гонконгу, які входять до списку ЄС, уже входять до списку міністерства фінансів США: Sinno Electronics і Sigma Technology.

“З огляду на ключову допоміжну роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії у забезпеченні агресивної війни проти України, доречно також включити деякі інші суб’єкти у третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень, а також певні російські організації, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для оборонно-промислового комплексу РФ”, – мовиться у пропозиції щодо санкцій від Європейської комісії.

Зокрема компанію 3HC, яка виробляє комп’ютерні мікросхеми, звинуватили у “спробі ухилитися від експортного контролю та придбанні або спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонно-промислової бази Росії”.

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King-Pai постачає в Росію мікроелектроніку, яка “має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет”, раніше заявило міністерство фінансів США.

Брюссель також пропонує запровадити санкції проти деяких іранських компаній, які займаються виробництвом і постачанням безпілотників до Росії.

ЄС прагне розв’язати проблему обходу санкцій більш загально. Проєкт містить заходи, котрі дозволять ЄС обмежити продаж певної продукції третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їхню поведінку. Держави-члени повинні будуть схвалити індивідуальні заходи проти компаній або країн.

Комісія також запропонувала розширити коло забороненого експорту до Росії.

Своєю чергою, у міністерстві закордонних справ Китаю вже заявили, що виступають проти будь-яких заходів проти торгівлі через відносини з Росією.

Це стало відповіддю на повідомлення про запропоновані Європейським Союзом санкції проти китайських компаній через їх нібито причетність до підтримки російської військової машини.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Окрім цього, в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють прагненням посилити дотримання вже запроваджених санкцій.