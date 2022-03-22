Китай та Пакистан занепокоєні масштабними обмеженнями проти Росії. У цих країнах остерігаються "побічних ефектів односторонніх санкцій".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Китай та Пакистан не поспішають засуджувати Росію, яка розгорнула широкомасштабну війну проти України 24 лютого.

21 березня відбулась зустріч голів МЗС Пакистану та Китаю, після якої китайське міністерство закордонних справ заявило, що обидві держави занепокоєні “безпрецендентними та односторонніми” антиросійськими санкціями.

У заяві мовиться, що КНР та Пакистан закликають до припинення обстрілів та розв’язання конфлікту шляхом дипломатії.

“Ми сподіваємось, що на основі принципу неподільної безпеки буде знайдене фундаментальне розв’язання української проблеми”, – зазначили у МЗС КНР.

Своєю чергою, у МЗС Пакистану також виступили за проведення перемовин та припинення обстрілів. Проте щодо занепокоєння антиросійськими санкціями у МЗС Пакистану не згадали.