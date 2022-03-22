Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Китай та Пакистан не поспішають засуджувати Росію, яка розгорнула широкомасштабну війну проти України 24 лютого.
21 березня відбулась зустріч голів МЗС Пакистану та Китаю, після якої китайське міністерство закордонних справ заявило, що обидві держави занепокоєні “безпрецендентними та односторонніми” антиросійськими санкціями.
У заяві мовиться, що КНР та Пакистан закликають до припинення обстрілів та розв’язання конфлікту шляхом дипломатії.
“Ми сподіваємось, що на основі принципу неподільної безпеки буде знайдене фундаментальне розв’язання української проблеми”, – зазначили у МЗС КНР.
Своєю чергою, у МЗС Пакистану також виступили за проведення перемовин та припинення обстрілів. Проте щодо занепокоєння антиросійськими санкціями у МЗС Пакистану не згадали.
- Нагадаємо, Китай надасть Україні 10 млн юанів, що становить понад 1,5 млн доларів. Кошти передадуть до Червоного Хреста для гуманітарної допомоги.
- Раніше заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен засудив санкції проти Росії. Він заявив, що Захід зловживає ними.
- Відомо що президент США Джо Байден намагався переконати Президента Китаю Сі Цзіньпіня не допомогати Росії у її війні проти України, а також розповів, що чекатиме на Китай, якщо він підтримуватиме РФ фінансово.