Лідер КНР Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Володимиром Зеленським заявив, Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для "поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання "кризи" в Україні".

Про це повідомляє китайська державна агенція Xinhua.

Зазначається, що метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. За словами речника Глави держави Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

У березні Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який ще на той час жодного разу не спілкувався з українським президентом після початку повномасштабного російського вторгнення.

Контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.