Про це повідомляє китайська державна агенція Xinhua.
Зазначається, що метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо, що 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. За словами речника Глави держави Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.
У березні Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який ще на той час жодного разу не спілкувався з українським президентом після початку повномасштабного російського вторгнення.
Контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.
- 16 квітня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, сторони привітали військову співпрацю між двома країнами, які раніше оголосили про “безмежне партнерство”.
- Після триденного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю низка європейських політиків розкритикували його за наївні сподівання переконати КНР вплинути на Путіна щодо припинення війни в Україні та за заяви про те, що Європа має дистанціюватися від напруженості між США та Китаєм через Тайвань.