Путін зустрівся з міністром оборони Китаю, вітаючи «військову співпрацю»

16 квітня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, сторони привітали військову співпрацю між двома країнами, які раніше оголосили про "безмежне партнерство".

Про це інформує Reuters.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві минулого місяця.

Росія та Китай продовжили зміцнювати економічні, політичні та військові зв’язки після того, як Москва направила сотні тисяч військових проти України в лютому 2022 року.

Під час зустрічі також був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

“Ми активно працюємо через наші військові відомства, регулярно обмінюємося корисною інформацією, працюємо разом у сфері військово-технічного співробітництва, проводимо спільні навчання”, – сказав Путін.

Навчання, додав він, проводилися на Далекому Сході, а також у Європі, і в них брали участь сухопутні, військово-морські та повітряні сили.

“Безсумнівно, це ще одна важлива сфера, яка зміцнює надзвичайно довірливий, стратегічний характер наших відносин”, – сказав Путін.

Водночас українські сили знаходять все більше китайських компонентів в російській зброї. Китай неодноразово заперечував спорядження військової техніки до Росії. НАТО і США зазначили, що поки не бачать ознак того, що Пекін постачає зброю Москві.

Цей візит став першим візитом Лі в іншу країну з моменту його призначення минулого місяця.

Лі перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь “Рособоронекспорту”.

Зауважимо, Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.

Водночас 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Водночас Макрон під час візиту до КНР наголосив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.