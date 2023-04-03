Про це повідомило NBC News.
Китайську “кулю” збили на початку лютого цього року. За даними двох чинних і одного колишнього високопосадовця США, аеростат міг кілька разів пролітати над певними об’єктами.
За даними джерел, розвідувальні дані, котрі зібрав Пекін, стосувалися передусім перехопленнями електронних сигналів систем озброєння або повідомлень персоналу об’єктів. Водночас про візуальні дані не йдеться.
Якби США не перешкоджали роботі аеростата, він міг отримати більше розвідданих. Проте Штати доклали зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.
Згідно з попереднім аналізом решток кулі, у ній був механізм самознищення. Поки що незрозуміло, чому Китай його не використав. Серед варіантів: його або вирішили не застосовувати, або він не спрацював.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- Розвідка США вважає, що Китай використовував кулі-шпигуни для великої програми спостереження. КНР могла збирати інформацію в країнах, які становлять для Пекіна стратегічний інтерес
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.