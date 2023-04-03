Китайський аеростат, котрий збили над повітряним простором США, міг отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об’єктів. Інформація могла надходити до Пекіна в режимі реального часу.

Про це повідомило NBC News.

Китайську “кулю” збили на початку лютого цього року. За даними двох чинних і одного колишнього високопосадовця США, аеростат міг кілька разів пролітати над певними об’єктами.

За даними джерел, розвідувальні дані, котрі зібрав Пекін, стосувалися передусім перехопленнями електронних сигналів систем озброєння або повідомлень персоналу об’єктів. Водночас про візуальні дані не йдеться.

Якби США не перешкоджали роботі аеростата, він міг отримати більше розвідданих. Проте Штати доклали зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.

Згідно з попереднім аналізом решток кулі, у ній був механізм самознищення. Поки що незрозуміло, чому Китай його не використав. Серед варіантів: його або вирішили не застосовувати, або він не спрацював.