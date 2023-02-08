Про це повідомило The Washington Post.

Протягом кількох років аеростат працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю. “Куля” збирала інформацію щодо військових об’єктів в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю. Зокрема в Японії, Індії, В’єтнамі, Тайвані і Філіппінах.

“Те, що зробили китайці – це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв’язку та спостереження… Це величезні зусилля”, – сказав один зі співрозмовників видання.

Японські чиновники нагадали, що у 2020 році люди почали пускати чутки, що бачили НЛО, оскільки над країною було помічено повітряну сферу. Нині стає зрозуміло, що це була китайська куля-шпигун.

За даними розвідки США, Пекін використовує кулі у верхніх шарах атмосфери, приблизно за 20 км над Землею, де не літають комерційні літаки.

Аналітики не знають, скільки Китай має таких зондів. Проте з 2018 року Пекін провів “десятки” місій з повітряними кулями.