Про це повідомило The Washington Post.
Протягом кількох років аеростат працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю. “Куля” збирала інформацію щодо військових об’єктів в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю. Зокрема в Японії, Індії, В’єтнамі, Тайвані і Філіппінах.
Дирижаблі спостереження частково експлуатуються ВПС НВАК. Зонди були помічені на п’яти континентах.
“Те, що зробили китайці – це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв’язку та спостереження… Це величезні зусилля”, – сказав один зі співрозмовників видання.
Японські чиновники нагадали, що у 2020 році люди почали пускати чутки, що бачили НЛО, оскільки над країною було помічено повітряну сферу. Нині стає зрозуміло, що це була китайська куля-шпигун.
За даними розвідки США, Пекін використовує кулі у верхніх шарах атмосфери, приблизно за 20 км над Землею, де не літають комерційні літаки.
Аналітики не знають, скільки Китай має таких зондів. Проте з 2018 року Пекін провів “десятки” місій з повітряними кулями.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї “рішуче захищатимуть свої законні права та інтереси” у зв’язку зі збиттям Сполученими Штатами китайського розвідувального аеростата. Відносини між двома країнами погіршуються. Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.
- У КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінка на тлі збиття китайського розвідувального аеростата.