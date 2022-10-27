Нових генералів президента Китаю Сі Цзіньпіна, можливо, обрано через їхню політичну лояльність до нього, однак ці зв’язки можуть служити й плану вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Попри те, що остаточне рішення щодо будь-яких дій Тайваню прийматиме Постійний комітет Політбюро з семи осіб, Центральна військова комісія може розробити й втілити план битви.

Чотири аналітики з питань безпеки та чотири військових аташе сказали агенції, що російсько-українська війна показала, наскільки важливою для будь-якого китайського плану була б швидкість – як у нарощуванні ескалації, так і в її реалізації.

Водночас у Китаї заявили, що готові спілкуватися з американськими військовими, однак слід поважати “червоні лінії”.

“Щоб отримати будь-яку перевагу, їм довелося б рухатися швидко, блискавично. Немає місця для занепокоєння. Так завжди думали китайці щодо Тайваню, і тупикова ситуація в Україні підтвердила необхідність уникати повільного нарощування матеріально-технічного забезпечення”, — сказав стратегічний радник із Сінгапуру Александр Нілл.

Під час своїх перших двох президентських термінів президент Китаю звільнив тисячі офіцерів за звинуваченнями в корупції та намагався посилити контроль партії над армією. Зараз Сі ще більше зміцнив контроль над своїм військовим командуванням.

Також деякі аналітики та аташе описали комісію як тісно взаємопов’язану групу, яка поєднує оперативний досвід і політичну лояльність.

Раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін. У такий спосіб він закріпив за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.