22 лютого речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін заявила, що Китай не підтримує введення нових санкцій проти Росії. За її словами, такі дії більше створюють "страх і паніку", чим посилюють конфлікт.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Китайська сторона вважає, що США підігрівають напруженість, надаючи Україні оборонну зброю у відповідь на розгортання російських військ біля кордонів Україна та загрозу вторгнення.

Про розгортання розгортання Росією близько 190 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, про зусилля США, Франції та інших країн налагодити дипломатичний контакт з Росією Хуа не згадала.

Цими словами Китай ще раз підтвердив свою позицію щодо конфлікту між Росією та Україною та дав зрозуміти: їх підтримка не нашому боці.

Китайсько-російські дипломатичні зв’язки зміцнилися під час китайського лідера Сі Цзіньпіна, який приймав президента Росії Володимира Путіна на переговорах у Пекіні на початку цього місяця.

Сторони опублікували спільну заяву, в якій підтримали опозицію Москви щодо розширення НАТО в колишніх радянських республіках і підтвердили претензії Китаю на самоврядний острів Тайвань.