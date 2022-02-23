Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.
Китайська сторона вважає, що США підігрівають напруженість, надаючи Україні оборонну зброю у відповідь на розгортання російських військ біля кордонів Україна та загрозу вторгнення.
Про розгортання розгортання Росією близько 190 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, про зусилля США, Франції та інших країн налагодити дипломатичний контакт з Росією Хуа не згадала.
Цими словами Китай ще раз підтвердив свою позицію щодо конфлікту між Росією та Україною та дав зрозуміти: їх підтримка не нашому боці.
Китайсько-російські дипломатичні зв’язки зміцнилися під час китайського лідера Сі Цзіньпіна, який приймав президента Росії Володимира Путіна на переговорах у Пекіні на початку цього місяця.
Сторони опублікували спільну заяву, в якій підтримали опозицію Москви щодо розширення НАТО в колишніх радянських республіках і підтвердили претензії Китаю на самоврядний острів Тайвань.
- Нагадаємо, на честь дня захисника вітчизни у Росії український депутат Олексій Гончаренко звернувся до російських військових.
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про володіння зброєю.
- МЗС закликало українських громадян утримуватися від поїздок у РФ та покинути її територію.