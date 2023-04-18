За даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об'єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.

Про це повідомило міністерство юстиції США.

Багаторічну кампанію з переслідування критиків режиму Сі Цзіньпіна і дискредитації американської політики проводили 34 нинішні і колишні члени китайської робочої групи спеціального проєкту 912. Мінюст стверджує, що група входить до складу Агентства внутрішньої безпеки Китаю.

Учасники створили тисячі фальшивих профілів у соціальних мережах, зокрема у Twitter і Facebook, щоб переслідувати китайських дисидентів у США.

Зокрема один з акаунтів стверджував, що він є “Сьюзан Міллер” з Нью-Йорка, а інший – “Джулі Торрес”, уродженка Вісконсіна. Стверджується, що Міністерство громадської безпеки Китаю відстежувало роботу агентів, задіяних в операції, і винагороджувало тих, хто успішно керував кількома онлайн-персонами без викриття особистості у Twitter і Facebook.

Група також використовувала російську дезінформаційну стратегію та намагалася дискредитувати уряд США. Боти намагалися використовувати розбіжності серед американської громадськості. Ще група посилювала російську пропаганду про війну в Україні.

За даними США, всі 34 агенти залишаються на волі.