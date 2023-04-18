Про це повідомило міністерство юстиції США.
Багаторічну кампанію з переслідування критиків режиму Сі Цзіньпіна і дискредитації американської політики проводили 34 нинішні і колишні члени китайської робочої групи спеціального проєкту 912. Мінюст стверджує, що група входить до складу Агентства внутрішньої безпеки Китаю.
Учасники створили тисячі фальшивих профілів у соціальних мережах, зокрема у Twitter і Facebook, щоб переслідувати китайських дисидентів у США.
Зокрема один з акаунтів стверджував, що він є “Сьюзан Міллер” з Нью-Йорка, а інший – “Джулі Торрес”, уродженка Вісконсіна. Стверджується, що Міністерство громадської безпеки Китаю відстежувало роботу агентів, задіяних в операції, і винагороджувало тих, хто успішно керував кількома онлайн-персонами без викриття особистості у Twitter і Facebook.
Група також використовувала російську дезінформаційну стратегію та намагалася дискредитувати уряд США. Боти намагалися використовувати розбіжності серед американської громадськості. Ще група посилювала російську пропаганду про війну в Україні.
За даними США, всі 34 агенти залишаються на волі.
- У Пекіні вивчають російсько-українську війну, що потенційно може сигналізувати про наміри Китаю вдертися на Тайвань. Країну цікавить підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.
- Китай є найбільшою загрозою економічній безпеці Нідерландів, заявила 17 квітня розвідувальна служба у щорічній оцінці загроз, які включають комерційне шпигунство та таємні інвестиції.
- Зростаюча залежність Росії від Китаю, оскільки Володимир Путін стає все більше ізольованим від Заходу, означає, що країна ризикує стати “економічною колонією” Пекіна, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.