Китай є найбільшою загрозою економічній безпеці Нідерландів, заявила 17 квітня розвідувальна служба у щорічній оцінці загроз, які включають комерційне шпигунство та таємні інвестиції.

Про це інформує Reuters.

Посилаючись на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у звіті розвідки також зазначили, що РФ становить серйозну загрозу національній безпеці.

Попри те, що Нідерланди вважають Китай основним торговим партнером, його військові амбіції спонукають до спроб отримати західні технології, повідомляє агентство AIVD у своєму щорічному звіті за 2022 рік.

“Китайські компанії та інституції інколи є цінними партнерами для голландських інституцій. Водночас ця країна становить найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів. Китай використовує як законні інвестиції, корпоративні поглинання та наукове співробітництво, так і незаконне (цифрове) шпигунство, інсайдерів, приховані інвестиції та незаконний експорт. Компанії країни, інституції і вчені регулярно стають жертвами цього”, – заявили в AIVD.

Головною ціллю є виробник напівпровідникового обладнання ASML, розташований у південному місті Вельдховен, який є домінуючим постачальником літографічних машин, що використовуються для виготовлення комп’ютерних мікросхем. Китай є третім за обсягами ринком ASML.

8 березня уряд Нідерландів заявив, що запровадить правила щодо обмеження експорту напівпровідникових технологій, що, в основному, відповідає обмеженням США, введеним в дію в жовтні 2022 року, які мали на меті перешкодити можливості Китаю виробляти власні напівпровідники.

Технічні деталі політики досі невідомі, але в березні ASML заявила, що очікує нових вимог щодо ліцензування для деяких своїх передових інструментів.

У лютому в AIVD зазначили, що Росія шпигувала за вітровими турбінами та інфраструктурою в Північному морі з метою можливого саботажу, а у 2022 році уряд Нідерландів видворив 17 російських шпигунів.

18 лютого Нідерланди заявили, що висилають нерозголошену кількість російських дипломатів, позаяк звинуватили Росію в постійному залученні шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Країна також наказала Росії закрити своє торговельне представництво в Амстердамі та зазначила, що закриє консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі.