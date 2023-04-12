Зростаюча залежність Росії від Китаю, оскільки Володимир Путін стає все більше ізольованим від Заходу, означає, що країна ризикує стати "економічною колонією" Пекіна, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Про це повідомляє Sky News.

Виступаючи під час заходу в Університеті Райса в Техасі, Бернс зазначив, що Москва стає “все більше і більше залежною від Китаю”.

Він пояснив, що “в деяких аспектах” Росія “ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини”.

Відчужена Заходом Росія відчайдушно потребує економічної та дипломатичної підтримки та ринків для свого газу та нафти.

Так Росія стала для Китаю надійним джерелом доступної енергії. Зокрема імпорт російського газу та нафти зріс минулого року більш ніж на 50%.

Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін визнали свою дружбу та пообіцяли тісніші стосунки під час саміту в Москві минулого місяця.

Водночас Росія купує все більше високотехнологічних і важких промислових товарів, оскільки більше не може імпортувати їх із Заходу. Безпрограшний варіант для Пекіна.

Згубна та кривава війна Путіна проти України призвела до розриву економічних зв’язків з кількома країнами Заходу. Натомість усе більше посилює залежність лише від одного сусіда на Сході.

Росія швидко перетворюється на молодшого партнера Китаю, дедалі більше підкоряючись примхам Пекіна.

У довгостроковій перспективі все це не відповідає стратегічним інтересам Росії.