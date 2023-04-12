Про це повідомляє Sky News.
Виступаючи під час заходу в Університеті Райса в Техасі, Бернс зазначив, що Москва стає “все більше і більше залежною від Китаю”.
Він пояснив, що “в деяких аспектах” Росія “ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини”.
Відчужена Заходом Росія відчайдушно потребує економічної та дипломатичної підтримки та ринків для свого газу та нафти.
Так Росія стала для Китаю надійним джерелом доступної енергії. Зокрема імпорт російського газу та нафти зріс минулого року більш ніж на 50%.
Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін визнали свою дружбу та пообіцяли тісніші стосунки під час саміту в Москві минулого місяця.
Водночас Росія купує все більше високотехнологічних і важких промислових товарів, оскільки більше не може імпортувати їх із Заходу. Безпрограшний варіант для Пекіна.
Згубна та кривава війна Путіна проти України призвела до розриву економічних зв’язків з кількома країнами Заходу. Натомість усе більше посилює залежність лише від одного сусіда на Сході.
Росія швидко перетворюється на молодшого партнера Китаю, дедалі більше підкоряючись примхам Пекіна.
У довгостроковій перспективі все це не відповідає стратегічним інтересам Росії.
- Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген переконаний, що президент Китаю Сі Цзіньпін не вимагатиме від Росії виведення військ з України, оскільки він не зацікавлений у поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі.
- Під час зустрічі у Росії президент КНР Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін зробили спільну заяву про те, що ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю в інших країнах. Водночас вже за декілька днів Путін заяви про розміщення ядерної зброї у Білорусі. У ЗМІ зазначили, що така позиція російського президента підриває авторитет Сі.