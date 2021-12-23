Китайський філіал найбільшої у світі мережі закладів швидкого харчування McDonald’s встановив велотренажери замість стільців у деяких ресторанах. Відео з використанням тренажеру має мільйони переглядів у TikTok.

Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

Завдяки вірусному відео в TikTok, опублікованому користувачем Cris13yu, відомо, що корпорація McDonald’s встановила велотренажери в деяких своїх закладах у Китаї.

Кампанію було створено, аби змінити асоціацію McDonald’s із нездоровим способом харчуванням. Обладнання виготовлено з переробленого пластику, з’єднано зі столом на рівні грудей та з двома педалями внизу. Спортивний тренажер розроблено у стилі мережі із логотипом McDonald’s. Крім того, завдяки йому можна заряджати мобільний телефон.

Відео зібрало майже 36 мільйонів переглядів, десятки тисяч коментарів та мільйони вподобань. На ньому дівчина їсть бургер та запиває його безалкогольним напоєм, крутячи педалі на велосипедному сидінні.