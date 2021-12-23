Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.
Завдяки вірусному відео в TikTok, опублікованому користувачем Cris13yu, відомо, що корпорація McDonald’s встановила велотренажери в деяких своїх закладах у Китаї.
Кампанію було створено, аби змінити асоціацію McDonald’s із нездоровим способом харчуванням. Обладнання виготовлено з переробленого пластику, з’єднано зі столом на рівні грудей та з двома педалями внизу. Спортивний тренажер розроблено у стилі мережі із логотипом McDonald’s. Крім того, завдяки йому можна заряджати мобільний телефон.
Відео зібрало майже 36 мільйонів переглядів, десятки тисяч коментарів та мільйони вподобань. На ньому дівчина їсть бургер та запиває його безалкогольним напоєм, крутячи педалі на велосипедному сидінні.
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- Відомо, що найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше за п’ять років проведе редизайн упакувань.
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