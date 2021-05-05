Розлучення Білла та Мелінди Гейтс викликало ажіотаж у Китаї. Цю новину масштабно обговорюють у соціальних мережах.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Хештег “розлучення Білла Гейтса” у соціальній мережі Weibo, яка працює за аналогом Twitter, набрав 830 мільйонів переглядів та 66 тисяч повідомлень. Ці показники набагато перевершують інтерес китайців до розлучення ще одного мільярдера Джеффа Безоса у 2019 році. Тоді хештег набрав лише 91 млн переглядів.

Користувачів Weibo хвилює все стосовно розлучення пари, починаючи від того, як вони поділять свої величезні статки, й закінчуючи тим, чи вплине розлучення на Microsoft та їх благодійний фонд.

“Ви та Мелінда зробили величезний внесок у життя людей по всьому світу. Навіть якщо ви не будете триматися за руки в майбутньому житті, я сподіваюся, ваш фонд все ще може продовжувати допомагати більшій кількості людей”, – написав один із користувачів Weibo у відповідь на заяву Гейтса про розлучення.

Інтерес Китаю до розлучення Гейтса цілком легко пояснити. Хоча мільярдер вже не керує корпорацією Microsoft, компанія доклала величезних зусиль для того, щоб покращити ділові відносини з Китаєм. Продукція Microsoft сьогодні успішно реалізується у цій країні. Водночас чимало інших компаній не ведуть торгові відносини з Китаєм.

Наприклад, Китай заблокував платформи Facebook, тому LinkedIn від Microsoft залишається одним з небагатьох західних інструментів соціальних медіа, доступних на материку. Пошукова система Bing також працює, тоді як Google заблокували на довгі роки.

Успіх бізнесу, ймовірно, сприяв особистій популярності Білла Гейтса. Зараз у нього понад 4,1 мільйона підписників на Weibo, що перевищує 1,7 мільйона генерального директора Tesla Ілона Маска та 1,4 мільйона очільника Apple Тіма Кука.

До коментування розлучення Білла та Мелінди Гейтс приєдналися й популярні китайські програмісти. Зокрема, новину прокоментував Кай-фу Лі – колишній глава Google Китай, який допоміг створити впливову мережу Microsoft Research Lab Asia. Він зазначив, що йому важко повірити у це.

“Білл і Мелінда – найлагідніша пара, яку я бачив серед знаменитих підприємців”, – написав Лі в дописі Weibo.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс у 2007 році відкрив офіс в Пекіні та почав співпрацювати з урядом Китаю.

Сам Білл Гейтс відвідував Китай більше десятка разів з 90-х років і підтримував дружні стосунки з вищими керівниками. Його запрошував колишній президент Китаю Цзян Цземінь перед тим, як Китай офіційно отримав доступ до Інтернету. Ця зустріч допомогла прискорити успіх Microsoft на китайському ринку.

У 2006 році Гейтс запросив колишнього президента Китаю Ху Цзіньтао на вечерю у його будинку в штаті Вашингтон.

А минулого року президент Китаю Сі Цзіньпін написав Гейтсу подяку за підтримку в боротьбі з коронавірусом.

У 2018 році керівна Комуністична партія Китаю навіть назвала його “старим другом китайського народу”. Цим умовним титулом партія нагороджує іноземців, з якими вона підтримує міцні дружні відносини.

Тим часом у соціальних мережах деякі китайські користувачі виразили збентеження, адже розлучення похитнуло їхні переконання щодо шлюбу. Пара була одружена 27 років.

“Навіть ви розлучилися”, – написав один з користувачів.

Вчора стало відомо, що засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною — бізнесвумен та філантропкою Меліндою Гейтс.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.

Подружжя Гейтс обговорило майнові питання перед тим, як публічно оголосити про своє розлучення.