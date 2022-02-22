Колишній президент Росії, голова партії "Єдина Росія" та заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зреагував на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо припинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у дописі Медведєва у Twitter.

За словами російського політика, зупинка сертифікації російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2” вдарить саме по Європі.

Експрезидент Росії запевняє, що рішення Німеччини щодо трубопроводу відчиняє двері у “новий світ”.