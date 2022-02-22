Про це йдеться у дописі Медведєва у Twitter.
За словами російського політика, зупинка сертифікації російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2” вдарить саме по Європі.
Експрезидент Росії запевняє, що рішення Німеччини щодо трубопроводу відчиняє двері у “новий світ”.
“Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть по 2000 євро за тисячу кубів газу!”, – написав Медведєв.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіном заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Це сталось після того, як президент Росії Володимир Путін визнав незалежність “Л/ДНР”.
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз в змозі впоратись із частковим припиненням газопостачання з Росії. За її словами, напруга між РФ та Україною змусила ЄС переглянути плани на випадок непередбачених ситуацій.