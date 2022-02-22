Про це йдеться у дописі Медведєва у Twitter.

За словами російського політика, зупинка сертифікації російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2” вдарить саме по Європі.

Експрезидент Росії запевняє, що рішення Німеччини щодо трубопроводу відчиняє двері у “новий світ”.

“Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть по 2000 євро за тисячу кубів газу!”, – написав Медведєв.

Фото: скриншот з twitter.com/MedvedevRussia