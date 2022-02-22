Трансляцію виступу канцлера Німеччини розміщено на сайті німецького видання Der Spiegel.
Сьогодні канцлер Німеччини зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії задля обговорення ситуації, яка розгорнулася довкола України та визнання 21 лютого Росією незалежності ОРДЛО.
Він розповів про підготовку санкцій задля стримання агресії РФ, зокрема – про зупинку сертифікації газопроводу. Щольц дав відповідний наказ міністерству економіки Німеччини.
“Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь із забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації “Північний потік-2″ не може бути запущено”, – наголосив Олаф Шольц.
Він додав, що зараз потрібно переоцінити ситуацію і “врахувати всі питання, які нас хвилюють”. Олаф Шольц стверджує, що зараз Європа стоїть перед загрозою початку серйозної, повномасштабної війни – вперше з часів Другої світової війни. І завдання Німеччини зробити свій внесок у покарання Росії за їх вчорашні дії, аби “не допустити цієї катастрофи”.
- Нагадаємо, що за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.
- До цього Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “ЛНР” та “ДНР” настав час для дій Заходу — введення санкцій. Для цього російська сторона зробила всі кроки.