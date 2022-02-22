Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіним заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Трансляцію виступу канцлера Німеччини розміщено на сайті німецького видання Der Spiegel.

Сьогодні канцлер Німеччини зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії задля обговорення ситуації, яка розгорнулася довкола України та визнання 21 лютого Росією незалежності ОРДЛО.

Він розповів про підготовку санкцій задля стримання агресії РФ, зокрема – про зупинку сертифікації газопроводу. Щольц дав відповідний наказ міністерству економіки Німеччини.

“Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь із забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації “Північний потік-2″ не може бути запущено”, – наголосив Олаф Шольц.

Він додав, що зараз потрібно переоцінити ситуацію і “врахувати всі питання, які нас хвилюють”. Олаф Шольц стверджує, що зараз Європа стоїть перед загрозою початку серйозної, повномасштабної війни – вперше з часів Другої світової війни. І завдання Німеччини зробити свій внесок у покарання Росії за їх вчорашні дії, аби “не допустити цієї катастрофи”.