Польща вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Про це інформує Portal Samorządowy з посиланням на заяву речниці Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби Польщі Мирослави Александрович.

За її словами, зараз триває будівництво загородження з колючого дроту на більшості ділянок прикордонних постів уздовж кордону з Росією. Вона зазначила, що всього вже побудовано близько 107 км загородження.

Станом на сьогодні це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з РФ, що становить 198 км. Це загородження на польсько-російському кордоні будується з початку листопада 2022 року на вимогу прикордонників.

Його висота сягає 2,5 метри, а ширина 3 метри. Воно складається із трьох рядів колючого дроту, натягнутого на вбиті в землю металеві стовпи. Перед дротяним загородженням встановлена сітка для захисту диких тварин.

Водночас на початку квітня там розпочнуть монтувати електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні. Це буде система датчиків і камер, що дозволить цілодобово стежити за кордоном, незалежно від погодних умов й без необхідності залишатися на лінії кордону.

Електронне загородження охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняється електронними засобами.

За даними Прикордонної служби Польщі, минулого року було зафіксовано 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії до Польщі з метою міграції.

“Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії до Польщі”, – розповіла прессекретарка Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби Польщі.