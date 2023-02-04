У межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі.

Про це повідомляє Delfi.

За даними видання, ДАТ “Latvijas valsts meži” вирубало дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у межах першої черги 85,8 км. Загалом зараз будівельні роботи відбуваються на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.

За словами голови правління компанії “Valsts nekustamie īpašumi” VNĪ Ренарса Грішкевічса, зі збільшенням площі вирубки та завершенням інфраструктурних робіт будівництво огорожі прискориться в п’ять разів – до 1 км на день.

Загалом проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. Першу ділянку протяжністю 85,8 км буде завершено до весни цього року, а другу протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року. Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.

За інформацією видання Delfi, право на будівництво перших дев’яти пріоритетних ділянок постійної огорожі на кордоні за підсумками цінового опитування отримала компанія “Citrus Solutions”, яка реалізує проєкт за 53,57 млн євро.

Крім того, право на будівництво наступних шести ділянок інфраструктури в межах другої черги також отримала “Citrus Solutions”, а одну ділянку побудує ТОВ “VIA”. Витрати на реалізацію другої черги становитимуть 38,7 млн євро.