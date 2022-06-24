23 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо невідкладного надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. За неї проголосували 515 депутатів, проти - 40, утрималися - 25.

Про це йдеться у матеріалі громадянської мережі “Опора”.

Найбільший рівень підтримки щодо надання статусу кандидата в члени ЄС серед депутатів різних країн продемонстрували Польща – 92% та Португалія – 86%. Також значну підтримку висловили Люксембург, Мальта та Італія – 83%, Румунія – 82% та Бельгія – 81%.

Натомість найменше Україну підтримали Франція — 52% та Латвія — 38%.

Також 20% французьких депутатів у Європарламенті взагалі проголосували проти. Разом з Австрією (16%) та Ірландією (15%) – це найбільші показники непідтримки України.

Серед тих, хто утримався від голосування, переважають представники Кіпру – 33% (2 з 6 депутатів).

За даними громадянської мережі “Опора”, найбільше українців підтримували Європейський вільний альянс – 87%, Альянс лібералів та демократів за Європу (Група оновленої Європи) – 84%, Європейська народна партія – 83%, Прогресивний альянс соціалістів і демократів – 81% та Європейські консерватори й реформісти – 73%.

Натомість члени Групи ідентичності та демократії продемонстрували підтримку лише на рівні 31%, а 45% представників цієї групи у Європарламенті проголосували проти. Також проти проголосували 14% незалежних парламентарів та 13% членів фракції “Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі”.

Проте 515 депутатів Європарламенту проголосували за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Голоси “за” віддали представники таких груп: Група європейських консерваторів і реформістів, Група ідентичності та демократії, Група європейської народної партії (Християнські демократи), Група оновленої Європи, Група прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті, Ліва група в Європарламенті, Група Зелених/Європейський вільний альянс та члени Європарламенту без групи.

Нагадаємо, що Європейський парламент складається з 705 депутатів, обраних у 27 державах-членах розширеного Європейського Союзу.