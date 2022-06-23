Президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна ще до війни "довела, що вона на правильному шляху". Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Зокрема фон дер Ляєн зазначила, що Україна запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС. Також з перших днів “Революції Гідності” Україна мужньо чинила опір агресії Росії.

“Вона пройшла через репресії та повстання. Пройшла територіальну анексію, тепер – відкриту війну. Це єдина країна, де людей розстрілювали через те, що вони загорталися в європейський прапор. Україна пройшла крізь вогонь та воду з однієї простої причини: її бажання приєднатися до Європейського союзу”, — сказала фон дер Ляєн.

Президентка наголосила, що в Україні створено необхідні антикорупційні органи. Але тепер ці заклади мають “ожити”, адже їм потрібні “зуби” і “правильні люди на керівних посадах”.

Водночас вона зауважила, щодо надмірного впливу олігархів на економіку. За її словами, Україна ухвалила сміливий закон, щоб зламати контроль олігархів над економічним, політичним та суспільним життям України. Тепер йдеться про перетворення закону на позитивні та тривалі зміни. Це та інші питання вона обговорювала з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем під час свого нещодавнього візиту до Києва.