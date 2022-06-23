Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
Зокрема фон дер Ляєн зазначила, що Україна запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС. Також з перших днів “Революції Гідності” Україна мужньо чинила опір агресії Росії.
“Вона пройшла через репресії та повстання. Пройшла територіальну анексію, тепер – відкриту війну. Це єдина країна, де людей розстрілювали через те, що вони загорталися в європейський прапор. Україна пройшла крізь вогонь та воду з однієї простої причини: її бажання приєднатися до Європейського союзу”, — сказала фон дер Ляєн.
Президентка наголосила, що в Україні створено необхідні антикорупційні органи. Але тепер ці заклади мають “ожити”, адже їм потрібні “зуби” і “правильні люди на керівних посадах”.
Водночас вона зауважила, щодо надмірного впливу олігархів на економіку. За її словами, Україна ухвалила сміливий закон, щоб зламати контроль олігархів над економічним, політичним та суспільним життям України. Тепер йдеться про перетворення закону на позитивні та тривалі зміни. Це та інші питання вона обговорювала з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем під час свого нещодавнього візиту до Києва.
- Нагадаємо, що представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.
- Варто зазначити, що всі 27 країн-членів Європейського Союзу готові офіційно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС не пізніше цього тижня.
- Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Опісля президент України Володимир Зеленський прокоментував висновок Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидатки.
- Також Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.