Про це інформує Reuters.
Лавров, який торік викликав міжнародний осуд своїми висловлюваннями про Гітлера, нині заявив, що Вашингтон використовує ту ж тактику, що і Наполеон і нацисти, намагаючись підкорити собі Європу, аби знищити Росію.
Використовуючи Україну як проксі, за його словами, Захід веде війну проти Росії “з одним і тим же завданням: “остаточне вирішення” російського питання”.
Подібно до того, як Гітлер хотів “остаточного вирішення” єврейського питання, тепер, якщо ви читаєте західних політиків… вони чітко кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки”.
“Остаточним рішенням” був проєкт Голокосту Гітлера, який призвів до систематичного вбивства 6 мільйонів євреїв, а також представників інших меншин, нагадали в інформаційному агентстві.
Лавров і раніше викликав обурення своїми висловлюваннями про Гітлера. У травні минулого року він заявив, що в лідера нацистів була “єврейська кров”, що викликало гнівні протести з боку Ізраїлю.
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