На початку березня у Нью-Делі зберуться міністри закордонних справ G20. Одним з головних питань обговорення стане війна Росії проти України, хоча Індія не бажає обговорювати це питання.

Про це повідомило Reuters.

Зустріч G20 пройде 1-2 березня, через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів у Бангалорі, де вони сперечалися щодо засудження Росії за війну. Під час зустрічі вони не змогли дійти консенсусу за спільною заявою і натомість погодилися на підсумковий документ.

Минулого року Захід рішуче засудив війну проти України, після чого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишив Балі.

На зустріч в Нью-Делі прибудуть Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та Джеймс Клеверлі з Великої Британії. Ймовірно, Китай представлятиме міністр закордонних справ Цінь Ган. Очікується, що у заході візьмуть участь представники 40 країн. Серед них будуть запрошені Індією країни, які не входять до “Великої двадцятки”, та багатосторонні організації. Уряд індійського прем’єр-міністра Нарендри Моді хоче зосередити увагу на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, що розвиваються. Він наполягає, аби питання російсько-української війни не домінувало на заході. Проте його обговорення все одно буде головним пунктом порядку денного. Натомість Індія “має намір продовжувати відігравати роль глобального Півдня і обговорювати питання, що стосуються регіону”.