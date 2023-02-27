Про це повідомило Reuters.
Зустріч G20 пройде 1-2 березня, через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів у Бангалорі, де вони сперечалися щодо засудження Росії за війну. Під час зустрічі вони не змогли дійти консенсусу за спільною заявою і натомість погодилися на підсумковий документ.
Минулого року Захід рішуче засудив війну проти України, після чого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишив Балі.
На зустріч в Нью-Делі прибудуть Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та Джеймс Клеверлі з Великої Британії. Ймовірно, Китай представлятиме міністр закордонних справ Цінь Ган.
Очікується, що у заході візьмуть участь представники 40 країн. Серед них будуть запрошені Індією країни, які не входять до “Великої двадцятки”, та багатосторонні організації.
Уряд індійського прем’єр-міністра Нарендри Моді хоче зосередити увагу на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, що розвиваються. Він наполягає, аби питання російсько-української війни не домінувало на заході. Проте його обговорення все одно буде головним пунктом порядку денного.
Натомість Індія “має намір продовжувати відігравати роль глобального Півдня і обговорювати питання, що стосуються регіону”.
- Індія виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії під час річного головування на зустрічі G20. Учасники мають обговорити економічні наслідки війни, яку веде Москва проти України, але Нью-Делі не бажає розглядати додаткові обмеження проти РФ.
- Джанет Єллен, міністерка фінансів США, буде наполягати, щоб країни-члени Group of 20 у своїй спільній заяві засудили війну Росії в Україні. Вона наголосила, що війна має значний вплив на світову економіку через обмеження постачання харчових продуктів та енергоносіїв.