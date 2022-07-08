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Лавров залишив зустрічі G20 через засудження російської агресії проти України

Голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив зустрічі міністрів закордонних справ G20, через їхнє засудження війни в Україні. 

П’ятниця, 8 липня 2022, 21:54
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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Першу сесію Лавров покинув через те, що, за його словами, міністри одразу замість тем зустрічі “шалено критикувати Росію”, а другу зустріч він покинув одразу після власної промови, не вислухавши виступи інших міністрів.

На саміті голова російського МЗС поспілкувався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, проте предмет розмови наразі не відомий.

Міністри закордонних справ G-20 на зустрічі в Індонезії погодились щодо вимоги до Росії зняти блокаду з українського зерна. Водночас Лавров заявив ЗМІ, що у РФ готові до переговорів з Україною та Туреччиною щодо вивозу зерна, але поки незрозуміло, коли це відбудеться.

Зазначається також, що він проігнорував запитання від голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, яка виступала на саміті одразу після Лаврова. У залі російський міністр сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики. Під час привітання Лаврова, двоє німецьких журналістів поставили йому питання щодо війни в Україні. Зокрема кореспондент ZDF Андреас Кінаст запитав: “Коли ви закінчите війну?”. Однак після цього Кінаста вивели з приміщення співробітники служби безпеки Індонезії, хоча ніяких додаткових обмежень відпочатку не було.

Теги: Велика двадцятка, війна, російська агресія, російсько-українська війна, G20, Лавров

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