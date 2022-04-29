У Білому домі приватно передали Індонезії, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча президент країни оголосив у п’ятницю, що Президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення.

Про це повідомляє CNN.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що до саміту залишилося ще шість місяців, і не повідомила, чи візьме участь президент США Джо Байден. Але вона сказала, що, на його думку, Росії там не повинно бути. Водночас у Білому домі розуміють, що Індонезія запросила Путіна відвідати його ще до вторгнення РФ в Україну. Індонезія також запросила Україну взяти участь, як гостя.

“Ще шість місяців. Тому ми не знаємо, ми не можемо передбачити на цей момент, як це буде виглядати. Ми публічно та приватно висловили свою думку, що ми не вважаємо, що вони [росіяни] повинні бути частиною цього”, — сказала Псакі.

Також вона сказала, що немає жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії.