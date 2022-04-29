Про це повідомляє CNN.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що до саміту залишилося ще шість місяців, і не повідомила, чи візьме участь президент США Джо Байден. Але вона сказала, що, на його думку, Росії там не повинно бути. Водночас у Білому домі розуміють, що Індонезія запросила Путіна відвідати його ще до вторгнення РФ в Україну. Індонезія також запросила Україну взяти участь, як гостя.
“Ще шість місяців. Тому ми не знаємо, ми не можемо передбачити на цей момент, як це буде виглядати. Ми публічно та приватно висловили свою думку, що ми не вважаємо, що вони [росіяни] повинні бути частиною цього”, — сказала Псакі.
Також вона сказала, що немає жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії.
- Нагадаємо, що Президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G20.
- Зокрема Сполучені Штати Америки мають намір бойкотувати зустрічі G20, якщо на них будуть запрошені представники РФ.
- Також австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення РФ з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним – це занадто.
- Натомість Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна РФ залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Водночас польський уряд запропонував виключити РФ з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.