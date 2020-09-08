Про це він написав у себе в Facebook.
Лерос повідомив, що зараз перебуває на допиті в Державному бюро розслідувань.
“Президент поставив завдання заступнику його офісу Олегу Татарову посадити мене протягом наступного місяця. Всі справи сфабриковані від однієї ГО, яку очолює адвокат групи Татарова”, — зазначив депутат.
Крім того, за його словами, 7 вересня в кафе його знайомої приїжджали вісім силовиків і “намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження” за той час, коли там перебував він.
Як відомо, 1 вересня депутата Верховної Ради Гео Лероса виключили з пропрезидентської фракції “Слуга народу” за підсумками збору підписів.
- Нагадаємо, виключення з фракції відбулося після того, як Лерос, виступаючи з трибуни ВР, різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в порушенні обіцянок, і назвав його “порожнім місцем в історії”.
- Про те, що Гео Лероса виключили з фракції на вимогу президента Володимира Зеленського свідчить листування депутатів групи Юрія Кисіля, яке є в розпорядженні #Букв. Останній, як відомо, є головою транспортного комітету і нещодавно викупив будинок президента.