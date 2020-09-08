Народний депутат Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський дав вказівку посадити його протягом наступного місяця.

Про це він написав у себе в Facebook.

Лерос повідомив, що зараз перебуває на допиті в Державному бюро розслідувань.

“Президент поставив завдання заступнику його офісу Олегу Татарову посадити мене протягом наступного місяця. Всі справи сфабриковані від однієї ГО, яку очолює адвокат групи Татарова”, — зазначив депутат.

Крім того, за його словами, 7 вересня в кафе його знайомої приїжджали вісім силовиків і “намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження” за той час, коли там перебував він.

Як відомо, 1 вересня депутата Верховної Ради Гео Лероса виключили з пропрезидентської фракції “Слуга народу” за підсумками збору підписів.