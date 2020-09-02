Covid-19 Україна

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Зеленський вважав невиключення Лероса зрадою, а Борисович обізвав його «п * дор»

Народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу" на вимогу президента Володимира Зеленського.

Середа, 2 вересня 2020, 12:29

Про це свідчить листування депутатів групи Юрія Киселя. Останній, як відомо, є главою транспортного комітету і недавно викупив будинок президента.

«Зараз в залі у Давида на руках є підписні листи на виключення Гео з фракції. З Президентом погоджено. І він вважає, що невиключення Гео з фракції, це буде зрадою партії по відношенню до нього! », – написав Кисіль.

Також у вівторок нардеп «Слуги народу» Андрій Костін отримав повідомлення від якогось Борисовича: «А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як Президента і мене цей підар поливає брудом», – написав Борисович. (По батькові Борисович носить Єрмак, якого Лерос звинуватив з трибуни Ради в корупції).


У відповідь депутат пообіцяв увечері написати пост, чого так і не зробив.

 

У вівторок Гео Лерос виступив з трибуни і звинуватив президента і його оточення в кришуванні корупції. За його словами, Зеленський тепер очолює «клани Януковича» в Парламенті. Політик звинуватив Зеленського в кумівстві, маючи на увазі, в тому числі і призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ.Лерос назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака «головним корупціонером в державі», а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує із Зеленським свої дії.


«Саме Єрмак роздає по телефону вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади і кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть в рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних переговорів. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду», – заявив він.

Теги: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Гео Лерос, Слуга народу

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