Про це повідомляє пресслужба партії.

“Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з-поміж членів фракції політичної партії “Слуга Народу” у Верховній Раді України”, — йдеться в повідомленні партії.

Нардеп Лерос підтвердив, що його виключили з фракції “Слуга народу”.

Раніше Гео Лерос звинуватив президента України Володимира Зеленського в порушенні обіцянок і назвав його “порожнім місцем в історії”.

Згодом стало відомо, що у Верховній Раді почали збір підписів за виключення Гео Лероса з фракції “Слуга народу” після того, як він розкритикував дії чинної влади.

“Володимир Зеленський після моєї промови наказав Арахамії негайно зібрати підписи про виключення мене з фракції СН, навіть особисто тисне на депутатів, які не погодилися мене виключити. Я щасливий, що говорю правду, а ви (президент Зеленський, – ред.) – заручник олігархів, це назавжди, від цього не відмитися”, – написав Лерос.

Сам Лерос викликав президента на дебати. І додав ролик за участі самого Зеленського, коли він висував вимоги для дебатів з Порошенком.

“Якщо у Зеленського є до мене питання, хай по-чоловічому запрошує на фракцію, а не під тиском збирає за спиною підписи, я готовий довести кожне слово! Можна і стадіон. ДумайТе”, – написав він.