Про це повідомляє пресслужба партії.
“Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з-поміж членів фракції політичної партії “Слуга Народу” у Верховній Раді України”, — йдеться в повідомленні партії.
Нардеп Лерос підтвердив, що його виключили з фракції “Слуга народу”.
Раніше Гео Лерос звинуватив президента України Володимира Зеленського в порушенні обіцянок і назвав його “порожнім місцем в історії”.
Згодом стало відомо, що у Верховній Раді почали збір підписів за виключення Гео Лероса з фракції “Слуга народу” після того, як він розкритикував дії чинної влади.
“Володимир Зеленський після моєї промови наказав Арахамії негайно зібрати підписи про виключення мене з фракції СН, навіть особисто тисне на депутатів, які не погодилися мене виключити. Я щасливий, що говорю правду, а ви (президент Зеленський, – ред.) – заручник олігархів, це назавжди, від цього не відмитися”, – написав Лерос.
Сам Лерос викликав президента на дебати. І додав ролик за участі самого Зеленського, коли він висував вимоги для дебатів з Порошенком.
“Якщо у Зеленського є до мене питання, хай по-чоловічому запрошує на фракцію, а не під тиском збирає за спиною підписи, я готовий довести кожне слово! Можна і стадіон. ДумайТе”, – написав він.
- Нагадаємо, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- В той самий час Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометувальних відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.