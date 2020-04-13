Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, 13 квітня, передають # Букви.
“У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто оплатить до кінця місяця”, – сказав Кличко.
Він додав, що під час карантину в Києві знизився рівень оплати комунальних послуг, а також закликав користуватися сервісами для оплати, не виходячи з дому.
- Раніше Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. За його словами, якби наша країна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.