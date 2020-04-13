Пільги на оплату комунальних послуг в Києві будуть діяти до кінця карантину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, 13 квітня, передають # Букви.

“У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто оплатить до кінця місяця”, – сказав Кличко.

Він додав, що під час карантину в Києві знизився рівень оплати комунальних послуг, а також закликав користуватися сервісами для оплати, не виходячи з дому.