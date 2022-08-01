Лідер “Аль-Каїди” Завахірі убитий внаслідок удару американського безпілотника

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на представників США.
Один із посадовців на умовах анонімності зазначив, що в неділю ЦРУ здійснило удар безпілотника по столиці Афганістану Кабулу.
У своїй заяві речник Талібану Забіхуллах Муджахід підтвердив, що удар відбувся, і рішуче засудив, назвавши його порушенням “міжнародних принципів”.
У виданні зазначили, що президент США має виступити
Президент США Джо Байден має виступити з заявою про те, що Білий дім назвав “успішною операцією у боротьбі з тероризмом”.
Довідка. Аль-Каїда — міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Усамом бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.
Після виведення радянських військ з Афганістану “Аль-Каїда” зосередилася на США як “імперії зла”, західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить за мету створення “Великого ісламського халіфату”. Після вибухів посольств США в столицях Кенії та Танзанії 1998 року Аль-Каїда отримала визнання терористичної організації № 1 у світі. На рахунку “Аль-Каїди” — планування і здійснення цілої низки великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов’язана з діяльністю “Аль-Каїди” і заходами щодо її придушення, відома як Війна проти тероризму.
27 листопада 2020 року Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ісламської Держави та Аль-Каїди.
- Нагадаємо, спадкоємець британського королівського престолу принц Уельський Чарльз у 2013 році отримав $1,2 мільйона від зведених братів лідера терористичної організації “Аль-Каїда” Осама бен Ладена.
- У січні 2022 року у Сполучених Штатах Америки 15 січня захопили синагогу в місті Коллівілл (штат Техас). Нападника вбили правоохоронці, а жертв з боку заручників вдалося уникнути.
- У вересні 2021 року заявляли, що терористична організація “Аль-Каїда” може знову відновити атаки на території США. Стратегічні розрахунки Пентагону свідчать про те, що потенційна загроза може повернутися за 12 – 36 місяців.