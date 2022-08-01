Лідер “Аль-Каїди” Завахірі убитий внаслідок удару американського безпілотника

Лідер Аль-Каїди Айман аль-Завахірі був убитий в результаті удару безпілотника ЦРУ в Афганістані. Це стало найбільшим ударом для терористичної організації з моменту вбивства її засновника Осама бен Ладена у 2011 році.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на представників США.

Один із посадовців на умовах анонімності зазначив, що в неділю ЦРУ здійснило удар безпілотника по столиці Афганістану Кабулу.

У своїй заяві речник Талібану Забіхуллах Муджахід підтвердив, що удар відбувся, і рішуче засудив, назвавши його порушенням “міжнародних принципів”.

У виданні зазначили, що президент США має виступити

Президент США Джо Байден має виступити з заявою про те, що Білий дім назвав “успішною операцією у боротьбі з тероризмом”.

Довідка. Аль-Каїда — міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Усамом бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.

Після виведення радянських військ з Афганістану “Аль-Каїда” зосередилася на США як “імперії зла”, західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить за мету створення “Великого ісламського халіфату”. Після вибухів посольств США в столицях Кенії та Танзанії 1998 року Аль-Каїда отримала визнання терористичної організації № 1 у світі. На рахунку “Аль-Каїди” — планування і здійснення цілої низки великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов’язана з діяльністю “Аль-Каїди” і заходами щодо її придушення, відома як Війна проти тероризму.

27 листопада 2020 року Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ісламської Держави та Аль-Каїди.