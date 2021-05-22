Про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля лідерам країн ЄС.
Спеціальне засідання заплановане на 24 – 25 травня.
У понеділок, 24 травня, європейські лідери обговорять питання зовнішньої політики, зокрема дії Росії.
“Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати щодо Росії. Незаконні та провокаційні кроки Росії тривають як у державах-членах ЄС, так і за їх межами. Останнім з них був список так званих “недружніх держав”, – зазначається листі.
“Подальше обговорення між нами було б корисно супроводити звітом Високого представника та Комісії відповідно до п’ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією”, – уточнив Шарль Мішель у листі.
Крім того, обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході, а також підготовка до майбутнього саміту ЄС та США, що запланований на середину червня.
Темою обговорення у вівторок, 25 травня, буде пандемія коронавірусу (зокрема COVID-сертифікати).
“Ми також повинні обговорити міжнародну солідарність у боротьбі з пандемією. Як провідний виробник вакцин, експортер та участник COVAX, ЄС знаходиться в авангарді зусиль, щоб допомогти задовольнити глобальні потреби. Тепер нам слід розглянути питання про те, як ми можемо ще більше активізувати обмін вакцинами з рештою світу”, – йдеться в листі.
Ще однією темою дискусій 25 травня будуть зміни клімату (на фоні досягнення угоди між Єврокомісією, депутатами Європарламенту і лідерами країн ЄС щодо скорочення викидів).
- У грудні минулого року глави держав і урядів країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі дійшли згоди щодо продовження економічних санкцій стосовно РФ у зв’язку з окупацією Криму та агресією на Сході України.
- 14 травня російський уряд заявив про внесення Сполучених Штатів та Чехії до списку недружніх іноземних держав. Європейський Союз назвав рішення РФ скласти список недружніх іноземних держав черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини.